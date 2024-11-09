Росіяни вдарили авіабомбою по Куп'янську – двоє людей загинуло, є постраждалий та руйнування

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни вчергове обстріляли Куп'янськ Харківської області – загинуло двоє людей, ще одна дістала поранень, повідомила Харківська обласна прокуратура. Нижче є фото, на якому видно тіла загиблих, 18+.

За даними слідства, 9 листопада об 11:00 Збройні сили РФ завдали авіаудару по Куп'янську – були пошкоджені приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Через удар поранення отримав 61-річний чоловік. На двох перехожих, чоловіка та жінку, впали дроти від електричної мережі – виникла пожежа, люди загинули на місці, пояснила прокуратура.

Тіла загиблих сильно обгоріли, їхні дані встановлюються.

Попередньо, загарбники били по місту півторатонною авіабомбою КАБ-1500.

Правоохоронці, попри складні безпекові умови, вживають усіх заходів для документування російських воєнних злочинів. Розпочато розслідування за відповідною статтею, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

З вечора 8 та ночі 9 листопада росіяни атакували Україну 51 безпілотником – 50 з них були збиті або локаційно втрачені у різних областях.

Епіцентром удару була Одещина. Через російську атаку в обласному центрі загинула людина, є постраждалі, пошкоджено будинки, адмінбудівлі та машини.

Уночі росіяни атакували Слобідський район Харкова – пошкоджено цивільну інфраструктуру.