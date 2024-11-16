Politico: Завод в Китае производит дроны для России. В Европе обещают "последствия"
Европейская разведка получила информацию о якобы заводе в Китае, который может производить военные дроны для России. Евросоюз намерен потребовать ответа от Пекина, передает Politico со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников.
"Мы получили сообщения от источников в разведке о существовании на территории Китая завода по производству беспилотников, которые поставляются в Россию", – сказал один из них.
По словам чиновника, в Европе намерены определить, знают ли власти Китая о деятельности предприятия и является ли это производство "прямым военным сотрудничеством" России и Китая. Он отметил, что в случае, если факт передачи БпЛА подтвердится, то будут "последствия", но не уточнил какие именно.
Еще три неназванных дипломата сообщили, что производство дронов в Китае должно стать главным пунктом повестки дня встречи министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.
"Очевидно, нам придется очень внимательно посмотреть, отходит ли Китай от своей позиции нейтралитета в украинском конфликте, которую он публично занимал до сих пор", – сказал один из них.
По словам второго дипломата, один из вариантов реакции может стать внесение большого китайских компаний в санкционный список ЕС. Процедура будет такой же, как и в отношении Ирана за производство оружия для РФ, уточнил высокопоставленный чиновник.
Сейчас, по словам неназванного собеседника, ЕС пытается определить, поставлялись ли эти дроны в Россию и были ли об этом осведомлены власти страны. Он отметил, что "трудно поверить, что это было сделано без ведома".
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