Politico: Завод у Китаї виробляє дрони для Росії. У Європі обіцяють "наслідки"

Неназвані чиновники сумніваються в тому, що влада Китаю не знає про таку співпрацю

Ілюстративне фото: ЕРА

Європейська розвідка отримала інформацію про нібито завод у Китаї, який може виробляти військові дрони для Росії. Євросоюз має намір вимагати відповіді від Пекіна, передає Politico із посиланням на анонімних високопосадовців.

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"Ми отримали повідомлення від джерел у розвідці про існування на території Китаю заводу з виробництва безпілотників, які постачаються до Росії", – сказав один із них.

За словами чиновника, в Європі мають намір визначити, чи знає влада Китаю про діяльність підприємства і чи є це виробництво "прямим військовим співробітництвом" Росії та Китаю. Він зазначив, що у разі, якщо факт передання БпЛА підтвердиться, то будуть "наслідки", але не уточнив, які саме.

Ще три неназвані дипломати повідомили, що виробництво дронів у Китаї має стати головним пунктом порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня.

"Очевидно, нам доведеться дуже уважно подивитися, чи Китай відходить від своєї позиції нейтралітету в українському конфлікті, яку він публічно займав досі", – сказав один з них.

За словами другого дипломата, один із варіантів реакції може стати внесення великої китайської компанії у список санкцій ЄС. Процедура буде такою самою, як і щодо Ірану за виробництво зброї для РФ, уточнив високопосадовець.

Зараз, за словами неназваного співрозмовника, ЄС намагається визначити, чи постачали ці дрони до Росії і чи знала про це влада країни. Він зазначив, що "важко повірити, що це було зроблено без відома".

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Президент США Байден має намір обговорити з президентом Китаю війська КНДР у Росії та підтримку війни проти України.