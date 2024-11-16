Сили ППО збили понад пів сотні ворожих дронів за ніч
В ніч проти 16 листопада Росія атакувала Україну кількома типами дронів та однією ракетою. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 53 повітряні цілі з понад 80, повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.
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Ворог вдарив по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300. Також запустив 83 дрони типу "шахед" та БпЛА невстановленого типу з російських міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.
53 ворожі дрони було збито у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
Ще 30 БпЛА були локаційно втрачено в різних регіонах країни внаслідок роботи Сил оборони.
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- Росія атакувала дронами і Запоріжжя. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, торгові приміщення та дорожнє покриття.