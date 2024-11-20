Посольство США предупреждает о возможной "мощной воздушной атаке" на Украину 20 ноября
Посольство США в Украине предупреждает о возможности массированного удара со стороны России 20 ноября. Соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба дипмиссии.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. По соображениям безопасности посольство будет закрыто, а сотрудники получают инструкции по укрытию на месте", – говорится в сообщении.
Дипломатическое представительство призвало следить за новостями, определить места, в которых можно укрыться, еще до объявления воздушной тревоги, а также следовать указаниям украинских чиновников.
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