Посольство США попереджає про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну 20 листопада

З міркувань безпеки посольство буде зачинено

Фото: Посольство США в Україні

Посольство США в Україні попереджає про можливість масованого удару з боку Росії 20 листопада. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба дипмісії.

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"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу потужну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань безпеки посольство буде зачинено, а співробітники отримують інструкції щодо укриття на місці", – йдеться у дописі.

Дипломатичне представництво закликало стежити за новинами, визначити місця, в яких можна сховатися, ще до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватися вказівок українських посадовців.