Испанское посольство в Киеве приостановило работу из-за угрозы атак – EFE
Посольство Испании в Киеве 20 ноября не будет работать из-за повышенного риска воздушных атак по всей Украине. Об этом пишет издание EFE.
Испанские дипломаты рекомендовали своим гражданам в Украине серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги.
"В электронном письме, которое было разослано проживающим в стране испанцам, посольство, как сообщается, рекомендует им принимать крайние меры безопасности, придерживаться всех рекомендаций местных властей и всегда иметь укрытие", – отмечается в материале.
Решение приостановить консульские услуги было принято после предупреждения от посольства США о возможном массированном ракетном обстреле.
Издание сообщает, что гражданам Испании также посоветовали придерживаться рекомендаций местных властей и быть особенно осторожными в этот день.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что у России есть запас баллистических и крылатых ракет, готовых для возможного масштабного удара.
"Россияне месяцами собирали ракеты для серии атак по Украине", – заявил Коваленко.
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