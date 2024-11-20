Испанское посольство в Киеве приостановило работу из-за угрозы атак – EFE

Посольство Испании в Украине (Фото: Википедия)

Посольство Испании в Киеве 20 ноября не будет работать из-за повышенного риска воздушных атак по всей Украине. Об этом пишет издание EFE.

Испанские дипломаты рекомендовали своим гражданам в Украине серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"В электронном письме, которое было разослано проживающим в стране испанцам, посольство, как сообщается, рекомендует им принимать крайние меры безопасности, придерживаться всех рекомендаций местных властей и всегда иметь укрытие", – отмечается в материале.

Решение приостановить консульские услуги было принято после предупреждения от посольства США о возможном массированном ракетном обстреле.

Издание сообщает, что гражданам Испании также посоветовали придерживаться рекомендаций местных властей и быть особенно осторожными в этот день.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что у России есть запас баллистических и крылатых ракет, готовых для возможного масштабного удара.

"Россияне месяцами собирали ракеты для серии атак по Украине", – заявил Коваленко.