Іспанське посольство у Києві призупинило роботу через загрозу атак – EFE

Посольство Іспанії в Україні (Фото: Вікіпедія)

Посольство Іспанії у Києві 20 листопада не працюватиме через підвищений ризик повітряних атак по всій Україні. Про це пише видання EFE.

Іспанські дипломати рекомендували своїм громадянам в Україні серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

"В електронному листі, який було розіслано іспанцям, що проживають у країні, посольство, як повідомляється, рекомендує їм вживати крайніх заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і завжди мати укриття", – зазначається у матеріалі.

Рішення призупинити консульські послуги було ухвалено після попередження від посольства США про можливий масований ракетний обстріл.

Видання повідомляє, що громадянам Іспанії також порадили дотримуватися рекомендацій місцевої влади та бути особливо обережними цього дня.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Росія має запас балістичних і крилатих ракет, готових для можливого масштабного удару.

"Росіяни місяцями збирали ракети для серії атак по Україні", – заявив Коваленко.