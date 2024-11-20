ППО збили понад пів сотні російських дронів та ракети. Один БпЛА знову залетів до Білорусі

Загалом окупанти запустили 122 дрони та шість ракет різного типу

ЗСУ (Фото: Генштаб)

У ніч проти 20 листопада Росія атакувала Україну 122 дронами різного типу та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 56 ворожих БпЛА, а один залетів на територію Білорусі, повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.

Росіяни вдарили по Харківській області ракетою С-300 із Бєлгородщини. Також завдали ударів п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Також ворог запустив керовані авіабомби (КАБ) та 122 дрони "шахед" та невстановленого типу з міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 11:00 збито дві ракети Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Ще 58 дронів були локаційно втрачено у різних регіонах. П'ять дронів повернулися в Росію, а один залетів до Білорусі.