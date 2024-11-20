ППО збили понад пів сотні російських дронів та ракети. Один БпЛА знову залетів до Білорусі
У ніч проти 20 листопада Росія атакувала Україну 122 дронами різного типу та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 56 ворожих БпЛА, а один залетів на територію Білорусі, повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.
Росіяни вдарили по Харківській області ракетою С-300 із Бєлгородщини. Також завдали ударів п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.
Також ворог запустив керовані авіабомби (КАБ) та 122 дрони "шахед" та невстановленого типу з міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 11:00 збито дві ракети Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Ще 58 дронів були локаційно втрачено у різних регіонах. П'ять дронів повернулися в Росію, а один залетів до Білорусі.
- 16 листопада сили ППО збили 53 повітряні цілі з понад 80. Інші дрони були локаційно втрачені.
- 20 листопада Росія атакувала дронами Київ та область. Тривога лунала понад 11 годин, є пошкодження.
- Через загрозу "потужної повітряної атаки" у Києві припинили роботу посольства США та Іспанії.