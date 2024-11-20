Росія атакувала Київ і область ударними дронами: є падіння уламків – фото наслідків
В ніч проти 20 листопада Росія атакувала Київ та Київську область дронами. Є пошкодження, проте обійшлося без постраждалих, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
В Києві уламки збитого дрона впали в Подільському та Оболонському районах. В Подільському пошкоджено авто, а також вибито вікна в нежитловому приміщенні. На Оболоні уламки впали на відкриту територію.
Також з'являлася інформація про пожежу у квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва через падіння уламків БпЛА. Однак її спростували – загоряння виникло через побутовий прилад.
За даними голови Київської облдержадміністрації Руслана Кравченка, повітряна тривога в області тривала понад 11 годин, працювали сили протиповітряної оборони.
Внаслідок падіння уламків в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, три адміністративні будівлі, два магазини та сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.
- 16 листопада Росія атакувала Київ ударними дронами. Уламки впали на багатоповерхівку.
- Того самого дня було атаковане Запоріжжя. Пошкоджена критична інфраструктура.
- 17 листопада у Києві загорівся дах багатоповерхівки в наслідок атаки дронів. У КМВА повідомили про одну травмовану людину.