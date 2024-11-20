Росія атакувала Київ і область ударними дронами: є падіння уламків – фото наслідків

Наслідки атаки на Київщину (Фото: t.me/kyivregionpolice)

В ніч проти 20 листопада Росія атакувала Київ та Київську область дронами. Є пошкодження, проте обійшлося без постраждалих, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

В Києві уламки збитого дрона впали в Подільському та Оболонському районах. В Подільському пошкоджено авто, а також вибито вікна в нежитловому приміщенні. На Оболоні уламки впали на відкриту територію.

Також з'являлася інформація про пожежу у квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва через падіння уламків БпЛА. Однак її спростували – загоряння виникло через побутовий прилад.

За даними голови Київської облдержадміністрації Руслана Кравченка, повітряна тривога в області тривала понад 11 годин, працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок падіння уламків в одному із населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, три адміністративні будівлі, два магазини та сільськогосподарську техніку. В будівлях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі.