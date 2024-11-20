ГУР: Повідомлення про загрозу "масованого удару" по Україні 20 листопада – фейк

У воєнній розвідці пояснили, що росіяни подібними повідомленнями намагаються залякати українців

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали фейком заяви про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.

У ГУР наголосили, що месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні.

"Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО", – заявили у пресслужбі ГУР.

Як зазначили у військовій розвідці, окупанти не можуть "підкорити українців силою", тому вдаються до залякувань та психологічного тиску.

Водночас громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути "пильними та стійкими". Однак не слід піддаватися панічним настроям, додають у ГУР.

Вранці 20 листопада посольство США попередило про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну, посилаючись на отриману "конкретну інформацію". Робота посольства була припинена цього дня.

Слідом за американським посольством роботу припинило і Іспанське посольство у Києві.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Росія має запас балістичних і крилатих ракет, готових для можливого масштабного удару.