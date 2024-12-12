ГУР ліквідувало в Підмосков'ї конструктора Шатського, який модернізував крилаті ракети – джерело
На території Росії унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони ліквідовано Михайла Шатського, який займався модернізацією крилатих ракет окупантів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки й оборони.
За словами співрозмовника, його застрелили в Кузьминському лісопарку біля міста Котельники Московської області.
Шатський обіймав посаду заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення московського КБ "Марс". Воно є дочірнім підприємством російського державного холдингу з атомної енергії "Росатом".
Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та розробляв нові безпілотники.
Співрозмовник зазначив, що колеги конструктора вважали його головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в безпілотники та в інші літальні та космічні російські апарати.
Кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського військово-промислового комплексу і таким чином підтримує російську агресію проти України, є законною ціллю для Сил оборони, резюмував співрозмовник.
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