ГУР ликвидировало под Москвой конструктора Шатского, модернизировавшего ракеты – источник
На территории России в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны ликвидирован Михаил Шатский, занимавшийся модернизацией крылатых ракет оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.
По словам собеседника, он был застрелен в Кузьминском лесопарке возле города Котельники Московской области.
Шатский занимал должность заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения московского КБ "Марс". Оно является дочерним предприятием российского государственного холдинга по атомной энергии "Росатом".
Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и разрабатывал новые беспилотники.
Собеседник отметил, что коллеги конструктора считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в беспилотники и другие летательные и космические российские аппараты.
Каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского военно-промышленного комплекса и таким образом поддерживающее российскую агрессию против Украины является законной целью для Сил обороны, резюмировал собеседник.
Фото и видео с места убийства 18+ – здесь.
- 28 сентября военная разведка сообщила, что в Московской области был ликвидирован полковник армии РФ Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации и был причастен к военным преступлениям против Украины.
- 1 октября ГУР сообщило, что во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики подорвали автомобиль с тремя захватчиками, которые терроризировали местных жителей.
- 2 октября в оккупированном Бердянске взорвался автомобиль судьи-предателя Украины. Как сообщили в ГУР, он погиб.