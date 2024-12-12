ГУР ликвидировало под Москвой конструктора Шатского, модернизировавшего ракеты – источник

Михаил Шатский (Фото: ресурс оккупантов)

На территории России в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны ликвидирован Михаил Шатский, занимавшийся модернизацией крылатых ракет оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

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По словам собеседника, он был застрелен в Кузьминском лесопарке возле города Котельники Московской области.

Шатский занимал должность заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения московского КБ "Марс". Оно является дочерним предприятием российского государственного холдинга по атомной энергии "Росатом".

Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и разрабатывал новые беспилотники.

Собеседник отметил, что коллеги конструктора считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в беспилотники и другие летательные и космические российские аппараты.

Каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского военно-промышленного комплекса и таким образом поддерживающее российскую агрессию против Украины является законной целью для Сил обороны, резюмировал собеседник.

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