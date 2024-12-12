"Страны россия не существует". ГУР "поздравило" РФ с Днем конституции на сайте Госдумы
12 декабря Киберспециалисты Главного управления разведки установили полный контроль над веб-серверами официальных правительственных порталов России. Об успешной операции сообщил собеседник LIGA.net в разведке.
Речь идет о сайтах Государственной думы, Конституционного суда и официальной веб-страницы Нижненовгородского областного суда РФ.
Атаку специалисты ГУР приурочили к "Дню Конституции" – официальному государственному празднику окупантов, который отмечается 12 декабря.
Специалисты вывесили на сайте Госдумы баннер со словами Страны россия не существует, а сайт Конституционного суда РФ вообще был заблокирован и показывал пользователям ошибку при попытке зайти на него, заметил собеседник и предоставил соответствующие скриншоты:
"DDoS-атака на данные веб-ресурсы РФ полностью парализовала их работу и вывела из строя серверы", – добавил собеседник.
Успешную операцию ГУР подтвердили и пропагандисты страны-агрессора – те распространили на своих ресурсах сообщения от российского правительства о том, что "организованная группа хакеров нанесла удар, вывела из строя сервера сайтов, а также скомпрометировала важные базы данных".
- 1 ноября в разведке сообщили, что совершили "наибольшую" кибератаку на банки в Крыму. Она длилась сутки, россияне лишились доступа к онлайн-банкингам.
- 20 ноября стало известно, что ГУР атаковало российский МТС Банк. Россияне жаловались, что не могут снять деньги, но их сообщения удалялись.
- 5 декабря в разведке сообщили, что ГУР осуществило успешную кибератаку на системы российского подсанкционного Газпромбанка, входящего в тройку крупнейших банков России.