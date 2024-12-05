ГУР парализовало работу одного из крупнейших российских банков – источник
Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили успешную кибератаку на системы российского подсанкционного Газпромбанка, входящего в тройку крупнейших банков России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.
По его словам, в результате мощной DDOS-атаки клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному пользовательскому кабинету.
Сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты через приложения Газпромбанка. Их панические комментарии в соцсетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех проведенной кибероперации, подчеркнул собеседник.
Атака также заблокировала работу терминалов Газпромбанка по всей России. В частности, в общественном транспорте Томска перестали работать терминалы оплаты за проезд. Аналогичная проблема накрыла общественный транспорт Воронежа.
Из-за неисправности терминалов Газпромбанка Самарская филармония продавала билеты только за наличные деньги и только в кассах – онлайн-покупка и оплата картами была невозможна.
Российские пропагандисты подтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанка, который вообще перестал открываться на территории Франции и Германии. Кроме сайта также не запускалось мобильное приложение.
Газпромбанк – один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 млн физических и 45 000 юридических лиц. В ноябре этого года Минфин Соединенных Штатов наложил на Газпромбанк санкции.
- 1 ноября в разведке сообщили, что совершили "наибольшую" кибератаку на банки в Крыму. Она длилась сутки, россияне потеряли доступ к онлайн-банкингам.
- 20 ноября стало известно, что ГУР атаковало российский МТС Банк. Россияне жаловались, что не могут снять деньги, но их сообщения удалялись.