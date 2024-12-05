ГУР парализовало работу одного из крупнейших российских банков – источник

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили успешную кибератаку на системы российского подсанкционного Газпромбанка, входящего в тройку крупнейших банков России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

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По его словам, в результате мощной DDOS-атаки клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному пользовательскому кабинету.

Сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты через приложения Газпромбанка. Их панические комментарии в соцсетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех проведенной кибероперации, подчеркнул собеседник.

Атака также заблокировала работу терминалов Газпромбанка по всей России. В частности, в общественном транспорте Томска перестали работать терминалы оплаты за проезд. Аналогичная проблема накрыла общественный транспорт Воронежа.

Из-за неисправности терминалов Газпромбанка Самарская филармония продавала билеты только за наличные деньги и только в кассах – онлайн-покупка и оплата картами была невозможна.

Российские пропагандисты подтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанка, который вообще перестал открываться на территории Франции и Германии. Кроме сайта также не запускалось мобильное приложение.

Газпромбанк – один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 млн физических и 45 000 юридических лиц. В ноябре этого года Минфин Соединенных Штатов наложил на Газпромбанк санкции.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net