ГУР запустило новый чат-бот в Viber. Какие данные можно передавать

Украинцы с оккупированных и неоккупированных территорий могут сообщать данные о враге в чат-бот разведки

Фото иллюстрации: ГУР МО Украины

Чат-бот Главного управления разведки заработал теперь и в мессенджере Viber. Связаться с представителями разведки могут украинцы даже с оккупированных Россией территорий, сообщают в ГУР.

Как отметили в разведке, бот функционирует с начала полномасштабной войны, то есть более двух лет. За это время поступила тысяча обращений от граждан, которые помогли уничтожить "тонны вражеской техники" и российских оккупантов.

Сообщается, что в Viber-версии бота внедрены технологии, гарантирующие безопасность пользователей.

"Наш приоритет – безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, обращающегося в ГУР МО", – сказал представитель разведки Андрей Юсов.

Он отметил, что в первую очередь ГУР интересуют данные по перемещению военного руководства оккупантов и военно-технические разработки врага. Также можно сообщать информацию о местонахождении штабов, техники и личного состава россиян.

Каждое сообщение в ГУР прорабатывают, чтобы затем ударить по самым "болезненным" местам для врага.

Связаться с военной разведкой можно в несколько способов:

→ Чат-бот Telegram.

→ Чат-бот Viber.

→ Электронная почта: [email protected].

→ Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41.

В ночь на 8 ноября дроны ГУР ударили по Саратовскому НПЗ Роснефти.

10 ноября ГУР показало видео, как Силы обороны ударили ракетой по псковским десантникам в Запорожской области.

11 ноября в ГУР сообщили, что под Москвой сожжен российский штурмовой вертолет на аэродроме "Клин-5".