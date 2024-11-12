ГУР запустило новый чат-бот в Viber. Какие данные можно передавать
Чат-бот Главного управления разведки заработал теперь и в мессенджере Viber. Связаться с представителями разведки могут украинцы даже с оккупированных Россией территорий, сообщают в ГУР.
Как отметили в разведке, бот функционирует с начала полномасштабной войны, то есть более двух лет. За это время поступила тысяча обращений от граждан, которые помогли уничтожить "тонны вражеской техники" и российских оккупантов.
Сообщается, что в Viber-версии бота внедрены технологии, гарантирующие безопасность пользователей.
"Наш приоритет – безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, обращающегося в ГУР МО", – сказал представитель разведки Андрей Юсов.
Он отметил, что в первую очередь ГУР интересуют данные по перемещению военного руководства оккупантов и военно-технические разработки врага. Также можно сообщать информацию о местонахождении штабов, техники и личного состава россиян.
Каждое сообщение в ГУР прорабатывают, чтобы затем ударить по самым "болезненным" местам для врага.
Связаться с военной разведкой можно в несколько способов:
→ Чат-бот Telegram.
→ Чат-бот Viber.
→ Электронная почта: [email protected].
→ Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41.
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