ГУР запустило новий чат-бот у Viber. Які дані можна передавати

Українці з окупованих і неокупованих територій можуть повідомляти дані про ворога у чат-бот розвідки

Фото ілюстрації: ГУР МО України

Чат-бот Головного управління розвідки запрацював тепер і у месенджері Viber. Зв'язатися з представниками розвідки можуть українці навіть з окупованих Росією територій, повідомляють у ГУР.

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Як зазначили у розвідці, бот функціонує з початку повномасштабної війни, тобто понад два роки. За цей час надійшли тисячі звернень від громадян, які допомогли знищити "тонни ворожої техніки" та російських окупантів.

Повідомляється, що у Viber-версії бота впроваджено технології, які гарантують безпеку користувачів.

"Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували та впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до листування, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО", — сказав представник розвідки Андрій Юсов.

Він зазначив, що в першу чергу ГУР цікавлять дані щодо переміщення військового керівництва окупантів та військово-технічні розробки ворога. Також можна повідомляти інформацію про місцеперебування штабів, техніки та особового складу росіян.

Кожне повідомлення в ГУР опрацьовують, щоб потім вдарити по "найболючіших" місцях для ворога.

Зв'язатися з воєнною розвідкою можна у кілька способів:

→ Чат-бот Telegram.

→ Чат-бот Viber.

→ Електронною поштою: [email protected].

→ Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41.

В ніч проти 8 листопада дрони ГУР вдарили по Саратовському НПЗ Роснєфті.

10 листопада ГУР показало відео, як Сили оборони вдарили ракетою по псковських десантниках у Запорізькій області.

11 листопада в ГУР повідомили, що під Москвою спалено російський штурмовий гелікоптер на аеродромі "Клін-5".