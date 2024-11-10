ГУР показало переговори військових КНДР на Курщині корейською мовою – відео
Головне управління розвідки опублікувало запис перехоплення радіоефіру військових з Північної Кореї, які воюють на боці Росії проти України у Курській області.
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Розвідники перехопили переговори противника 9 листопада.
Військові КНДР спілкуються корейською: один спочатку викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатися.
"ГУР нагадує: за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – підсумовують своє повідомлення розвідники.
Інших подробиць наразі немає.
Раніше, 27 жовтня, ГУР опублікувало перехоплення росіян, яке підтверджувало, що окупанти перевозять військових з КНДР на фронт вантажівками з цивільними номерами.
- 5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами з КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої". Згодом це також підтвердив президент Зеленський.
- 7 листопада голова держави повідомив, що солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях із ЗСУ у Курській області.