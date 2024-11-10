Головне управління розвідки опублікувало запис перехоплення радіоефіру військових з Північної Кореї, які воюють на боці Росії проти України у Курській області.

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Розвідники перехопили переговори противника 9 листопада.

Військові КНДР спілкуються корейською: один спочатку викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатися.

"ГУР нагадує: за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – підсумовують своє повідомлення розвідники.

Інших подробиць наразі немає.

Раніше, 27 жовтня, ГУР опублікувало перехоплення росіян, яке підтверджувало, що окупанти перевозять військових з КНДР на фронт вантажівками з цивільними номерами.