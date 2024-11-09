Північна Корея два дні поспіль глушить GPS – постраждали судна та літаки

Військові Півдня заявили, що КНДР повинна негайно припинити провокації, й попередили, що країна буде притягнута до відповідальності

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Північна Корея другий день поспіль влаштувала атаки із заглушення GPS, через що постраждали кілька кораблів і десятки цивільних літаків, заявили південнокорейські військові. Про це повідомляє інформаційна агенція Півдня Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що КНДР здійснила атаки у районах міст Хеджу та Кесон, і застеріг судна та цивільні літаки.

За даними Комітету, північнокорейські атаки не торкнулися військових операцій та обладнання.

Військові заявили, що КНДР повинна негайно припинити провокації з GPS, і попередили, що країна буде притягнута до відповідальності.

Остання загроза GPS з боку Півночі виникла через три дні після того, як військові Півдня виявили подібні атаки у вівторок, 5 листопада.

Водночас представник Комітету заявив, що нові інциденти з GPS передбачали слабший сигнал порівняно з численними атаками, які КНДР здійснила поблизу північно-західних прикордонних районів між 29 травня та 2 червня.

У червні Південна Корея звернулася до трьох відповідних агенцій з приводу неодноразового глушіння GPS у Північній Кореї, аби ті вжили належних заходів, щодо цих провокацій.

Йдеться про Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародну організацію цивільної авіації та Міжнародну морську організацію, до яких входить і КНДР.

У відповідь на запит Міжнародна організація цивільної авіації ухвалила рішення, у якому "висловила серйозне занепокоєння" щодо глушіння GPS, уперше напряму вказавши на Північну Корею.

7 листопада президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та новообраний лідер США Трамп мали телефонну розмову – серед тем була і військова допомога КНДР Росії.

Генсек НАТО Рютте планує обговорити з європейськими лідерами та майбутнім президентом США можливі заходи у відповідь на посилення співпраці Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що може збільшити загрози для країн Альянсу.

Президент Зеленський підтвердив, що солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях із ЗСУ у Курській області.