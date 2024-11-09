Северная Корея два дня подряд глушит GPS – пострадали суда и самолеты

Военные Юга заявили, что КНДР должна немедленно прекратить провокации и предупредили, что страна будет привлечена к ответственности

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Северная Корея второй день подряд устроила атаки по заглушке GPS, в результате чего пострадали несколько кораблей и десятки гражданских самолетов, заявили южнокорейские военные. Об этом сообщает информационное агентство Юга Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР совершила атаки в районах городов Хэджу и Кэссон, предостерег судна и гражданские самолеты.

По данным Комитета, северокорейские атаки не коснулись военных операций и оборудования.

Военные заявили, что КНДР должна немедленно прекратить провокации по GPS, и предупредили, что страна будет привлечена к ответственности.

Последняя угроза GPS со стороны Севера возникла спустя три дня после того, как военные Юга обнаружили подобные атаки во вторник, 5 ноября.

В то же время представитель Комитета заявил, что новые инциденты с GPS предусматривали более слабый сигнал по сравнению с многочисленными атаками, которые КНДР совершила вблизи северо-западных приграничных районов между 29 мая и 2 июня.

В июне Южная Корея обратилась к трем соответствующим агентствам по поводу неоднократного глушения GPS в Северной Корее, чтобы те приняли нужные меры в отношении этих провокаций.

Речь идет о Международном союзе электросвязи, Международной организации гражданской авиации и Международной морской организации, в которую входит и КНДР.

В ответ на запрос Международная организация гражданской авиации приняла решение, в котором "выразила серьезную обеспокоенность" по поводу глушения GPS, впервые напрямую указав на Северную Корею.

7 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и новоизбранный лидер США Трамп имели телефонный разговор – среди тем была и военная помощь КНДР России.

Генсек НАТО Рютте намерен обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США возможные меры в ответ на усиление сотрудничества России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что может увеличить угрозы для стран Альянса.

Президент Зеленский подтвердил, что солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с ВСУ в Курской области.