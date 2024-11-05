Зеленський підтвердив перші бої з солдатами з КНДР: Нова сторінка нестабільності у світі
Президент Володимир Зеленський підтвердив перші зіткнення Сил оборони з північнокорейськими солдатами. Він підкреслив, що Україна разом із союзниками повинна зробити так, щоб цей крок Росії та Північної Кореї був програшним.
"Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі", – сказав голова держави.
Він зазначив, що, залучивши солдатів із Північної Кореї, Росія зробила крок на розширення війни й до справжньої ескалації.
Також президент подякував усім представникам країн та організацій, хто відреагував на співпрацю Росії й КНДР. За його словами, деякі союзники готують відповідні дії на підтримку України.
"Терор, на жаль, може поширюватися як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною", – підкреслив Зеленський.
- 31 жовтня український президент назвав "нульовою" реакцію союзників на залучення солдатів КНДР до війни в Україні.
- 4 листопада президент Зеленський зазначив, що під Курськом зосереджено вже 11 000 солдатів із КНДР.
- 5 листопада видання Financial Times повідомило, що ЗСУ атакували солдатів із Північної Кореї вперше. Голова Міноборони Рустем Умєров підтвердив перше боєзіткнення.