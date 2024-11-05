Зеленський підтвердив перші бої з солдатами з КНДР: Нова сторінка нестабільності у світі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підтвердив перші зіткнення Сил оборони з північнокорейськими солдатами. Він підкреслив, що Україна разом із союзниками повинна зробити так, щоб цей крок Росії та Північної Кореї був програшним.

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"Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі", – сказав голова держави.

Він зазначив, що, залучивши солдатів із Північної Кореї, Росія зробила крок на розширення війни й до справжньої ескалації.

Також президент подякував усім представникам країн та організацій, хто відреагував на співпрацю Росії й КНДР. За його словами, деякі союзники готують відповідні дії на підтримку України.

"Терор, на жаль, може поширюватися як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною", – підкреслив Зеленський.