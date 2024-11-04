"Закликаємо Європу усвідомити": Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини солдатів КНДР

Анналена Бербок та Андрій Сібіга (Фото: скрин відео)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із німецькою колегою Анналеною Бербок необхідність "рішучих дій" у відповідь на розміщення регулярних військ Північної Кореї в Росії. Про це він сказав під час пресконференції.

"Ми закликаємо Європу усвідомити, що війська КНДР зараз несуть агресивну війну до Європи проти суверенної європейської держави. Це вкотре доводить, що поки Захід боїться ескалації і вагається, то Росія діє і йде на ескалацію", – сказав Сібіга.

Він наголосив, що просити про мир Росію неможливо, можна лише змусити її до цього. Кроки для цього, за словами глави МЗС, є зрозумілими: підтримка Плану перемоги України та зняття всіх обмежень на "захист життя від терору".

Сибіга додав, що ухвалювати ці рішення необхідно якнайшвидше.

2 листопада 2024 року в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів з КНДР у Курську область.

4 жовтня Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

У Центрі при РНБО заявили, що перші солдати КНДР потрапили під обстріл у Курській області.