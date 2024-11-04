"Призываем Европу осознать": Сибига обсудил с главой МИД Германии солдат КНДР

Анналена Бербок и Андрей Сибига (Фото: скрин видео)

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок необходимость "решительных действий" в ответ на размещение регулярных войск Северной Кореи в России. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Мы призываем Европу осознать, что войска КНДР сейчас несут агрессивную войну в Европу против суверенного европейского государства. Это в очередной раз доказывает, что, пока Запад боится эскалации и колеблется, Россия действует и идет на эскалацию", – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что просить о мире Россию невозможно, можно лишь принудить ее к этому. Шаги для этого, по словам главы МИД, понятны: поддержка Плана победы Украины и снятие всех ограничений на "защиту жизни от террора".

Сибига добавил, что принимать эти решения необходимо как можно скорее.

2 ноября 2024 года в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 октября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В Центре при СНБО заявили, что первые солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области.