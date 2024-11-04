"Призываем Европу осознать": Сибига обсудил с главой МИД Германии солдат КНДР
Анналена Бербок и Андрей Сибига (Фото: скрин видео)

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок необходимость "решительных действий" в ответ на размещение регулярных войск Северной Кореи в России. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Мы призываем Европу осознать, что войска КНДР сейчас несут агрессивную войну в Европу против суверенного европейского государства. Это в очередной раз доказывает, что, пока Запад боится эскалации и колеблется, Россия действует и идет на эскалацию", – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что просить о мире Россию невозможно, можно лишь принудить ее к этому. Шаги для этого, по словам главы МИД, понятны: поддержка Плана победы Украины и снятие всех ограничений на "защиту жизни от террора". 

Сибига добавил, что принимать эти решения необходимо как можно скорее. 

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