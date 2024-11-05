FT: Українські військові вперше атакували солдатів із Північної Кореї

Війська Північної Кореї (Ілюстративне фото: KCNA)

Українські військові обстріляли північнокорейських солдатів у бою вперше з моменту їх розгортання Росією в Курській області. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця української розвідки.

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Водночас він відмовився надати подробиці щодо першого військового зіткнення між силами його країни та солдатами з КНДР. Але співрозмовник додав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 квадратних кілометрів території, або трохи більше ніж половину того, що вона раніше утримувала після літнього наступу.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Напередодні глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що перші військові КНДР вже потрапили під обстріл під Курськом, не повідомивши більше жодних подробиць.

FT із посиланням на українську розвідку повідомила, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курській області 60-міліметровими мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними установками. Деяких солдатів також забезпечили приладами нічного бачення й тепловізорами, зазначили в українській розвідці.

31 жовтня Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

Того самого дня Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.