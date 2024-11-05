FT: Украинские военные впервые атаковали солдат из Северной Кореи

Войска Северной Кореи (Иллюстративное фото: KCNA)

Украинские военные обстреляли северокорейских солдат в бою впервые с момента их развертывания Россией в Курской области. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника украинской разведки.

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В то же время он отказался предоставить подробности первого военного столкновения между силами его страны и солдатами из КНДР. Но собеседник добавил, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 квадратных километров территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего наступления.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны.

Накануне глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что первые военные КНДР уже попали под обстрел под Курском, не сообщив больше никаких подробностей.

FT со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что Россия вооружила северокорейские войска в Курской области 60-миллиметровыми минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными установками. Некоторых солдат также снабдили приборами ночного видения и тепловизорами, отметили в украинской разведке.

31 октября Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.