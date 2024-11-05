Зеленский подтвердил первые бои с солдатами из КНДР: Новая страница нестабильности в мире

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подтвердил первые столкновения сил обороны с северокорейскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина вместе с союзниками должна сделать так, чтобы этот шаг России и Северной Кореи был проигрышным.

"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", – сказал глава государства.

Он отметил, что, привлекая солдат из Северной Кореи, Россия сделала шаг к расширению войны и настоящей эскалации.

Также президент поблагодарил всех представителей стран и организаций, кто отреагировал на сотрудничество России и КНДР. По его словам, некоторые союзники готовят ответные действия в поддержку Украины.

"Террор, к сожалению, может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным", – подчеркнул Зеленский.