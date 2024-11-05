Зеленский подтвердил первые бои с солдатами из КНДР: Новая страница нестабильности в мире
Президент Владимир Зеленский подтвердил первые столкновения сил обороны с северокорейскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина вместе с союзниками должна сделать так, чтобы этот шаг России и Северной Кореи был проигрышным.
"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", – сказал глава государства.
Он отметил, что, привлекая солдат из Северной Кореи, Россия сделала шаг к расширению войны и настоящей эскалации.
Также президент поблагодарил всех представителей стран и организаций, кто отреагировал на сотрудничество России и КНДР. По его словам, некоторые союзники готовят ответные действия в поддержку Украины.
"Террор, к сожалению, может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным", – подчеркнул Зеленский.
- 31 октября украинский президент назвал "нулевой" реакцию союзников на привлечение солдат КНДР к войне в Украине.
- 4 ноября президент Зеленский отметил, что под Курском сосредоточено уже 11 000 солдат из КНДР.
- 5 ноября издание Financial Times сообщило, что ВСУ атаковали солдат из Северной Кореи впервые. Глава Минобороны Рустем Умеров подтвердил первое боестолкновение.