Главное управление разведки опубликовало запись перехвата радиоэфира военных из Северной Кореи, воюющих на стороне России против Украины в Курской области.

Разведчики перехватили переговоры противника 9 ноября.

Военные КНДР общаются на корейском: один сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

"ГУР напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – подытожили свое сообщение разведчики.

Других подробностей пока нет.

Ранее, 27 октября, ГУР опубликовало перехват россиян, подтверждающий, что оккупанты перевозят военных из КНДР на фронт грузовиками с гражданскими номерами.