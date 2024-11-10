ГУР показало переговоры военных КНДР в Курской области на корейском языке – видео
Главное управление разведки опубликовало запись перехвата радиоэфира военных из Северной Кореи, воюющих на стороне России против Украины в Курской области.
Разведчики перехватили переговоры противника 9 ноября.
Военные КНДР общаются на корейском: один сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.
"ГУР напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – подытожили свое сообщение разведчики.
Других подробностей пока нет.
Ранее, 27 октября, ГУР опубликовало перехват россиян, подтверждающий, что оккупанты перевозят военных из КНДР на фронт грузовиками с гражданскими номерами.
- 5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами из КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои". Позже это также подтвердил президент Зеленский.
- 7 ноября глава государства сообщил, что солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с ВСУ в Курской области.