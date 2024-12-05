ГУР паралізувало роботу одного з найбільших російських банків – джерело

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили успішну кібератаку на системи російського підсанкційного Газпромбанку, який входить до трійки найбільших банків Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

За його словами, внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача.

Сотні тисячі росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через застосунки Газпромбанку. Їхні панічні коментарі в соцмережах та скарги на сторінках банку підтверджують успіх проведеної кібероперації, наголосив співрозмовник.

Атака також заблокувала роботу терміналів Газпромбанку у всій Росії. Зокрема, у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Аналогічна проблема накрила громадський транспорт Воронежа.

Через несправність терміналів Газпромбанку Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку і лише у касах – онлайн-купівля та оплата картками була неможлива.

Російські пропагандисти підтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанку, який взагалі перестав відкриватися на території Франції та Німеччини. Окрім сайту також не запускався мобільний застосунок.

Газпромбанк – один із найбільших банків Росії. Клієнтами установи є близько 3 млн фізичних та 45 000 юридичних осіб. У листопаді цього року Мінфін Сполучених Штатів наклав на Газпромбанк санкції.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net