ГУР паралізувало роботу одного з найбільших російських банків – джерело
Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили успішну кібератаку на системи російського підсанкційного Газпромбанку, який входить до трійки найбільших банків Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
За його словами, внаслідок потужної DDOS-атаки клієнти втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету користувача.
Сотні тисячі росіян не змогли здійснити перекази коштів та онлайн-розрахунки через застосунки Газпромбанку. Їхні панічні коментарі в соцмережах та скарги на сторінках банку підтверджують успіх проведеної кібероперації, наголосив співрозмовник.
Атака також заблокувала роботу терміналів Газпромбанку у всій Росії. Зокрема, у громадському транспорті Томська перестали працювати термінали оплати за проїзд. Аналогічна проблема накрила громадський транспорт Воронежа.
Через несправність терміналів Газпромбанку Самарська філармонія продавала квитки лише за готівку і лише у касах – онлайн-купівля та оплата картками була неможлива.
Російські пропагандисти підтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанку, який взагалі перестав відкриватися на території Франції та Німеччини. Окрім сайту також не запускався мобільний застосунок.
Газпромбанк – один із найбільших банків Росії. Клієнтами установи є близько 3 млн фізичних та 45 000 юридичних осіб. У листопаді цього року Мінфін Сполучених Штатів наклав на Газпромбанк санкції.
- 1 листопада у розвідці повідомили, що здійснили "найбільшу" кібератаку на банки у Криму. Вона тривала добу, росіяни втратили доступ до онлайн-банкінгів.
- 20 листопада стало відомо, що ГУР атакувало російський МТС Банк. Росіяни скаржилися, що не можуть зняти кошти, але їхні повідомлення видалялися.