ГУР уничтожило важное спутниковое оборудование россиян в Курской области – видео

Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

На днях бойцы Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили беспилотниками спутниковое оборудование россиян в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала видео.

17 января бойцы военной разведки в районе населенного пункта Теткино обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот.

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесли огневой поражение, подчеркнули в ГУР.