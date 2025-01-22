ГУР уничтожило важное спутниковое оборудование россиян в Курской области – видео
Главное управление разведки (Фото: пресс-служба ГУР)

На днях бойцы Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили беспилотниками спутниковое оборудование россиян в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала видео.

17 января бойцы военной разведки в районе населенного пункта Теткино обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

С помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для использования возможностей спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K", работающих в Ка-диапазоне частот.

По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесли огневой поражение, подчеркнули в ГУР.

  • В ночь на 17 января 2025 года неизвестные диверсанты сожгли две вышки связи недалеко от Краснодара в России.
  • 20 января стало известно, что в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который россияне использовали для перевозки военных грузов.
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