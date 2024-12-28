В Московской области произошел взрыв на железной дороге, уничтоживший вагоны грузового поезда, используемого Россией для обеспечения логистики своей армии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

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Взрыв раздался 27 декабря в 01:00 на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области. Масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается, отметили в ГУР.

В то же время в украинской военной разведке утверждают, что российские ресурсы скрывают правду об инциденте. Пропагандисты РФ врут о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска.

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