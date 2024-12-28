В Московской области произошел взрыв на железной дороге, уничтоживший вагоны грузового поезда, используемого Россией для обеспечения логистики своей армии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

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Взрыв раздался 27 декабря в 01:00 на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области. Масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается, отметили в ГУР.

В то же время в украинской военной разведке утверждают, что российские ресурсы скрывают правду об инциденте. Пропагандисты РФ врут о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска.

11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.

Впоследствии разведка сообщила, что 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию по подрыву логистики российских войск в Запорожской области и уничтожили 40 вражеских цистерн топлива на $4 млн.