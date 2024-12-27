Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

Операцию провели Департамент активных действий ГУР, Служба безопасности Украины, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и оперативная группировка войск "Таврия".

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4 гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, участвующих в войне против Украины в Запорожской области.

После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой присоединились ОГВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средствам нанесли высокоточный удар из HIMARS, а по прибытии группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны.

В результате операции ликвидировали троих офицеров российских оккупационных войск:

→ капитана Нагорного Дмитрия Олеговича, командира 1 батальона 135 мотострелкового полка Вооруженных сил России;

→ капитана Крохмалева Григория Александровича, заместителя начальника штаба по разведке, начальника разведки 135 мотострелкового полка;

→ капитана Фомина Юрия Викторовича, командира зенитной батареи 4 гвардейской военной базы.

Также были уничтожены пять единиц автомобильной техники россиян.