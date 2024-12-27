Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Сил оборони. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Операцію провели Департамент активних дій ГУР, Служба безпеки України, Сили безпілотних систем Збройних Сил України та оперативне угруповання військ "Таврія".

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4 гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої долучились ОУВ "Таврія", СБС і тактична група "Тайфун" СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони.

Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:

→ капітана Нагорного Дмитра Олеговича, командира 1 батальйону 135 мотострілецького полку Збройних сил Росії;

→ капітана Крохмальова Григорія Олександровича, заступника начальника штабу з розвідки, начальника розвідки 135 мотострілецького полку;

→ капітана Фоміна Юрія Вікторовича, командира зенітної батареї 4 гвардійської військової бази.

Також було знищено п’ять одиниць автомобільної техніки росіян.