В России сгорели два магистральных тепловоза, которые использовались для войны – ГУР

Ведомство не уточнило, кто именно совершил этот поджог

Иллюстративное фото: ГУР

5 декабря в России сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды оккупационной армии РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки.

По данным разведки, пожар вспыхнул в железнодорожном депо города Брянск.

Ведомство не уточнило, кто именно совершил этот поджог, но отметило, что не прекращается "процесс загадочного уничтожения или вывода" объектов оккупантов, которые используются для геноцидной войны против Украины.

"ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", – подытожили в сообщении.

Фото: ГУР