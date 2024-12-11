В России сгорели два магистральных тепловоза, которые использовались для войны – ГУР
5 декабря в России сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды оккупационной армии РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки.
По данным разведки, пожар вспыхнул в железнодорожном депо города Брянск.
Ведомство не уточнило, кто именно совершил этот поджог, но отметило, что не прекращается "процесс загадочного уничтожения или вывода" объектов оккупантов, которые используются для геноцидной войны против Украины.
"ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", – подытожили в сообщении.
- В конце октября собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что во временно оккупированном Бердянске ГУР и местное движение сопротивления провели успешную спецоперацию – уничтожен железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов.
- Источник в ГУР сообщил, что разведка провела успешную операцию в городе Мэгион Ханты-Мансийского округа России – пылали мэрия и автопарк полиции.
- В конце ноября собеседник по разведке сообщил, что ГУР провело в тылу россиян в Курской области успешную диверсионную операцию – партизаны сожгли авто с дронами оккупантов.