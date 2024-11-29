Партизаны сожгли авто с дронами россиян в Курской области – источник ГУР
Уничтоженное авто (Фото: скрин видео)

Главное управление разведки провело в тылу россиян в Курской области успешную диверсионную операцию. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Украинские партизаны нашли место дислокации экипажа беспилотных комплексов россиян в городе Рыльск в Курской области. Враг был замечен при погрузке автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.

Партизаны провели успешную диверсию и сожгли внедорожник вместе с "ценным имуществом".

Читайте также
Россияне создали систему пыток украинских пленных – ГУР
гурдиверсияКурская область