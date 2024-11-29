Партизаны сожгли авто с дронами россиян в Курской области – источник ГУР
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Главное управление разведки провело в тылу россиян в Курской области успешную диверсионную операцию. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.
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Украинские партизаны нашли место дислокации экипажа беспилотных комплексов россиян в городе Рыльск в Курской области. Враг был замечен при погрузке автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.
Партизаны провели успешную диверсию и сожгли внедорожник вместе с "ценным имуществом".
- Источник в ГУР сообщил LIGA.net, что разведчики атаковали нефтебазу в Калужской области дронами. Удары повлекли серию взрывов и пожар на объекте.
- Кроме этого, ГУР FPV-дронами уничтожило радиолокационный комплекс россиян за $24 млн. В ведомстве показали кадры удара.