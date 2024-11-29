Украинские разведчики уничтожили редкий радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

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По данным военных, бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк".

Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 млрд грн, что эквивалентно почти $24 млн.

В разведке отметили, что для уничтожения вражеской радиолокационной станции бойцы применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 000 гривен.

"Соотношение ― 1:10 000", – подчеркнули в ГУР.

СПРАВКА. "Зоопарк" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС). Предназначен для разведки позиции огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за дронами.

24 ноября Силы обороны нанесли удар по российскому ЗРК С-400 в Курской области, в результате чего была поражена РЛС.

28 ноября стало известно, что ГУР уничтожило в оккупированном Крыму радиолокационную станцию "Подлет" за $5 млн.