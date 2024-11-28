ГУР уничтожило в оккупированном Крыму российскую РЛС "Подлет" стоимостью $5 млн

Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики сожгли радиолокационную станцию россиян. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

РЛС "Подлет" была уничтожена в четверг, 28 ноября, в результате успешной операции украинской военной разведки. Детали операции военные не предоставили.

В ГУР отметили, что мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется оккупантами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

Примерная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса, предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, составляет $5 млн.

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РЛС "Подлет" способна обнаруживать и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты на малых и предельно малых высотах – даже тех, которые изготовлены по технологии Stealth.

Станция может одновременно сопровождать более 200 целей, двигающихся на высоте свыше 10 км и находящихся на расстоянии более 200 км. С 2015 года РЛС находится на вооружении российской армии.