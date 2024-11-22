Украина после поражения баз и складов РФ смогла улучшить ситуацию со снарядами – источник

Преимущество оккупантов в снарядах сократилось – на отдельных участках фронта соотношение использования боеприпасов сейчас составляет от 1:1,5 до 1:3

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Благодаря тому что Силы обороны поразили ключевые склады, базы и арсеналы оккупационных войск, Украине удалось улучшить ситуацию с использованием снарядов на поле боя, сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.

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После уничтожения российских арсеналов преимущество противника в снарядах сократилось. На отдельных участках фронта соотношение боеприпасов сейчас составляет от 1:1,5 до 1:3.

При этом собеседник в Генштабе добавил, что 50% огневого поражения на поле боя сейчас наносят БпЛА разных типов.

Также, по информации Генштаба, будут продолжены удары по территории Курской области.

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