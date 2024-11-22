Украина после поражения баз и складов РФ смогла улучшить ситуацию со снарядами – источник
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Благодаря тому что Силы обороны поразили ключевые склады, базы и арсеналы оккупационных войск, Украине удалось улучшить ситуацию с использованием снарядов на поле боя, сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.
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После уничтожения российских арсеналов преимущество противника в снарядах сократилось. На отдельных участках фронта соотношение боеприпасов сейчас составляет от 1:1,5 до 1:3.
При этом собеседник в Генштабе добавил, что 50% огневого поражения на поле боя сейчас наносят БпЛА разных типов.
Также, по информации Генштаба, будут продолжены удары по территории Курской области.
- 19 ноября Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского арсенала 1046-го центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.
- Президент Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности для ударов по России, однако он отказался подтвердить, что арсенал россиян в Брянской области был поражен американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Источник Reuters заявил, что россиянам удалось перехватить всего две из восьми ATACMS во время атаки.