Україні після ураження баз та арсеналів РФ вдалося покращити ситуацію зі снарядами – джерело
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Завдяки тому що Сили оборони вразили ключові склади, бази та арсенали окупаційних військ, Україні вдалося покращити ситуацію із використанням снарядів на полі бою, повідомив LIGA.net співрозмовник у командуванні Генерального штабу ЗСУ.
Після знищення російських арсеналів перевага противника у снарядах скоротилася. На окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від 1:1,5 до 1:3.
Водночас співрозмовник в Генштабі додав, що 50% вогневого ураження на полі бою зараз завдають БпЛА різних типів.
Також, за інформацією Генштабу, триватимуть удари по території Курської області.
- 19 листопад Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.
- Президент Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS. Джерело Reuters заявило, що росіянам вдалося перехопити лише дві з восьми ATACMS під час атаки.