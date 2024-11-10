Силы обороны поразили склады окупантов в Брянской области – Генштаб

Зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов, на объекте есть минимум две точки воспламенения и признаки вторичной детонации, отметили военные

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили русские склады с боеприпасами в Брянской области, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Боевую задачу выполнили подразделения сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

По данным военных, нанесен огневой поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).

В общей сложности зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов – данные объективного контроля свидетельствуют, что на территории воинской части окупантов есть как минимум две точки воспламенения и признаки вторичной детонации, отметил Генштаб.

По состоянию на 6.00 на объекте продолжался сильный пожар, результаты поражения еще уточняются.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Из открытых источников известно, что в состав 1060 центра оккупантов входит воинская часть 55443 - БМ под Брянском. Расстояние от объекта до украинской границы – более 100 километров:

Накануне в соцсетях появились кадры из Брянской области, на которых виден пожар и дым.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

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