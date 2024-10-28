Бойцы 93 бригады уничтожили FPV-дроном современную российскую РЛС "Гармонь-М"

РЛС ''Гармонь-М'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

На Краматорском направлении Силы обороны уничтожили современную российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М". Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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По словам военных, "Гармонь-М" была передана на вооружение мотострелковым подразделениям Центрального военного округа России в марте 2024 года и выполняла задачи по мониторингу воздушной обстановки.

Военные из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили ее FPV-дроном на Краматорском направлении.

СПРАВКА Радиолокационная станция "Гармонь-М" – современная система, разработанная для выявления и мониторинга воздушных целей, в том числе беспилотников. Она имеет широкий диапазон работы, способная обнаруживать объекты на расстоянии от нескольких десятков метров до сотен километров. Основными функциями станции является обнаружение, сопровождение и классификация воздушных объектов, что позволяет быстро реагировать на угрозы благодаря высокому уровню автоматизации. "Гармонь-М" также отличается мобильностью, поскольку может быть установлена на автомобильном шасси, обеспечивающем оперативное развертывание в необходимом районе. Радиолокационная станция "Гармонь-М" – современная система, разработанная для выявления и мониторинга воздушных целей, в том числе беспилотников. Она имеет широкий диапазон работы, способная обнаруживать объекты на расстоянии от нескольких десятков метров до сотен километров. Основными функциями станции является обнаружение, сопровождение и классификация воздушных объектов, что позволяет быстро реагировать на угрозы благодаря высокому уровню автоматизации. "Гармонь-М" также отличается мобильностью, поскольку может быть установлена на автомобильном шасси, обеспечивающем оперативное развертывание в необходимом районе.