Бойцы 93 бригады уничтожили FPV-дроном современную российскую РЛС "Гармонь-М"
На Краматорском направлении Силы обороны уничтожили современную российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М". Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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По словам военных, "Гармонь-М" была передана на вооружение мотострелковым подразделениям Центрального военного округа России в марте 2024 года и выполняла задачи по мониторингу воздушной обстановки.
Военные из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили ее FPV-дроном на Краматорском направлении.
СПРАВКАРадиолокационная станция "Гармонь-М" – современная система, разработанная для выявления и мониторинга воздушных целей, в том числе беспилотников. Она имеет широкий диапазон работы, способная обнаруживать объекты на расстоянии от нескольких десятков метров до сотен километров. Основными функциями станции является обнаружение, сопровождение и классификация воздушных объектов, что позволяет быстро реагировать на угрозы благодаря высокому уровню автоматизации. "Гармонь-М" также отличается мобильностью, поскольку может быть установлена на автомобильном шасси, обеспечивающем оперативное развертывание в необходимом районе.
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