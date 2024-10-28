Бійці 93 бригади знищили FPV-дроном сучасну російську РЛС "Гармонь-М" під Краматорськом

Радіолокаційна станція "Гармонь-М" є сучасною системою, розробленою для виявлення та моніторингу повітряних цілей, включно з безпілотниками

РЛС ''Гармонь-М'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

На Краматорському напрямку Сили оборони знищили сучасну російську радіолокаційну станцію "Гармонь-М". Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За словами військових, "Гармонь-М" була передана на озброєння мотострілецьким підрозділам Центрального військового округу Росії в березні 2024 року та виконувала завдання з моніторингу повітряної ситуації.

Військові з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили її FPV-дроном на Краматорському напрямку.

ДОВІДКА Радіолокаційна станція "Гармонь-М" є сучасною системою, розробленою для виявлення та моніторингу повітряних цілей, включно з безпілотниками. Вона має широкий діапазон роботи, здатна виявляти об'єкти на відстані від кількох десятків метрів до сотень кілометрів. Основними функціями станції є виявлення, супроводження та класифікація повітряних об'єктів, що дозволяє швидко реагувати на загрози завдяки високому рівню автоматизації. "Гармонь-М" також відрізняється мобільністю, оскільки може бути встановлена на автомобільному шасі, що забезпечує оперативне розгортання у необхідному районі. Радіолокаційна станція "Гармонь-М" є сучасною системою, розробленою для виявлення та моніторингу повітряних цілей, включно з безпілотниками. Вона має широкий діапазон роботи, здатна виявляти об'єкти на відстані від кількох десятків метрів до сотень кілометрів. Основними функціями станції є виявлення, супроводження та класифікація повітряних об'єктів, що дозволяє швидко реагувати на загрози завдяки високому рівню автоматизації. "Гармонь-М" також відрізняється мобільністю, оскільки може бути встановлена на автомобільному шасі, що забезпечує оперативне розгортання у необхідному районі.