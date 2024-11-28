ГУР знищило в окупованому Криму російську РЛС "Подльот" вартістю $5 млн
У тимчасово окупованому Криму українські розвідники спалили радіолокаційну станцію росіян. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
РЛС "Подльот" було знищено у четвер, 28 листопада, в результаті успішної операції української воєнної розвідки. Деталі операції військові не надали.
У ГУР зазначили, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подльот" використовується окупантами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.
Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400, становить $5 млн.
РЛС "Подльот" здатна виявляти та супроводжувати літаки, вертольоти, крилаті ракети на малих і гранично малих висотах – навіть тих, що виготовлені за технологією Stealth.
Станція може одночасно супроводжувати 200 і більше цілей, що рухаються на висоті понад 10 км і знаходяться на відстані понад 200 км. З 2015 року РЛС знаходиться на озброєнні російської армії.
- 3 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили ракетами російську радіолокаційну станцію "Небо-М" вартістю $100 млн.
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- 24 листопада Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-400 у Курській області, внаслідок чого було уражено РЛС.