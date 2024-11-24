Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційну станцію російського С-400

Удару завдали ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони

С-400 (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 24 листопада Сили оборони завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-400, унаслідок чого було уражено радіолокаційну станцію. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією військових, ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію ЗРК С-400.

В Генштабі зазначили, що вказаний підрозділ Збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.