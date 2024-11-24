Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційну станцію російського С-400
У ніч проти 24 листопада Сили оборони завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-400, унаслідок чого було уражено радіолокаційну станцію. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За інформацією військових, ракетні війська ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.
Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію ЗРК С-400.
В Генштабі зазначили, що вказаний підрозділ Збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.
Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.
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- 28 жовтня стало відомо, що на Краматорському напрямку Сили оборони знищили сучасну російську РЛС "Гармонь-М".