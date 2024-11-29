Українські розвідники знищили рідкісний радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

За даними військових, бійці підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк".

Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн, що еквівалентно майже $24 млн.

У розвідці зазначили, що для знищення ворожої радіолокаційної станції бійці застосували чотири далекобійні FPV-дрони вартістю 100 000 гривень.

"Співвідношення – 1:10 000", – наголосили в ГУР.

ДОВІДКА. "Зоопарк" – радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби (контрбатарейна РЛС). Призначений для розвідки позиції вогневих засобів супротивника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за дронами.

24 листопада Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-400 у Курській області, внаслідок чого було уражено РЛС.

28 листопада стало відомо, що ГУР знищило в окупованому Криму радіолокаційну станцію "Подльот" за $5 млн.