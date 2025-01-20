В Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который россияне использовали для перевозки военных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

По данным разведчиков, 18 января в трамвайном депо "Ручьи" в Петербурге был уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии.

Огонь уничтожил всю систему управления. Локомотив, привлеченный к транспортировке оружия, боеприпасов и военной техники, восстановлению не подлежит, добавили в ГУР.