ГУР: В Петербурге сожгли локомотив, который оккупанты использовали для логистики – видео
В Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который россияне использовали для перевозки военных грузов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.
По данным разведчиков, 18 января в трамвайном депо "Ручьи" в Петербурге был уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии.
Огонь уничтожил всю систему управления. Локомотив, привлеченный к транспортировке оружия, боеприпасов и военной техники, восстановлению не подлежит, добавили в ГУР.
- 11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.
- Впоследствии разведка сообщила, что 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
- 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию по подрыву логистики российских войск в Запорожской области и уничтожили 40 вражеских цистерн топлива на $4 млн.