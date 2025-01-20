ГУР: У Петербурзі спалили локомотив, який окупанти використовували для логістики – відео
У Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.
За даними розвідників, 18 січня у трамвайному депо "Руч’ї" у Петербурзі було знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії.
Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який був залучений до транспортування зброї, боєприпасів та військово техніки, відновленню не підлягає, додали в ГУР.
- 11 грудня 2024 року ГУР повідомило, що у Брянську згоріли два магістральні теплотяги, які забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ.
- Згодом розвідка повідомила, що 13 грудня руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви, а наступного дня у Краснодарському краї просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
- 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію задля підриву логістики російських військ у Запорізькій області й знищили 40 ворожих цистерн пального на $4 млн.