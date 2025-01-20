У Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

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За даними розвідників, 18 січня у трамвайному депо "Руч’ї" у Петербурзі було знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії.

Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який був залучений до транспортування зброї, боєприпасів та військово техніки, відновленню не підлягає, додали в ГУР.