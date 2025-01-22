ГУР знищило важливе супутникове обладнання росіян у Курській області – відео
Днями бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили безпілотниками супутникове обладнання росіян у Курській області. Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відео.
17 січня бійці воєнної розвідки в районі населеного пункту Тьоткіно виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.
За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.
По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження, наголосили в ГУР.
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