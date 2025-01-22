ГУР знищило важливе супутникове обладнання росіян у Курській області – відео

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Днями бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили безпілотниками супутникове обладнання росіян у Курській області. Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відео.

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17 січня бійці воєнної розвідки в районі населеного пункту Тьоткіно виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K", які працюють у Ка-діапазоні частот.

По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження, наголосили в ГУР.