Невідомі диверсанти спалили дві вежі зв'язку неподалік від Краснодара у Росії, повідомило Головне управління розвідки.

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За даними відомства, подія сталася у ніч на 17 січня, виконав її рух опору путінському режиму.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється", – зазначило ГУР.

На відео невідомий обливає об'єкти легкозаймистою речовиною та підпалює її.

Раніше розвідка повідомила, що впродовж грудня на території Росії під час пожеж було знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку використовували для транспортування зброї та боєприпасів.