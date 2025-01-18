Невідомі диверсанти підпалили вежі зв'язку під російським Краснодаром – ГУР
Невідомі диверсанти спалили дві вежі зв'язку неподалік від Краснодара у Росії, повідомило Головне управління розвідки.
За даними відомства, подія сталася у ніч на 17 січня, виконав її рух опору путінському режиму.
"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється", – зазначило ГУР.
На відео невідомий обливає об'єкти легкозаймистою речовиною та підпалює її.
Раніше розвідка повідомила, що впродовж грудня на території Росії під час пожеж було знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку використовували для транспортування зброї та боєприпасів.
- 11 грудня 2024 року ГУР повідомило, що у Брянську згоріли два магістральні теплотяги, які забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ.
- Згодом розвідка повідомила, що 13 грудня руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви, а наступного дня у Краснодарському краї просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
- 28 грудня ГУР повідомило, що у Московській області стався вибух на залізниці, що знищив вагони вантажного поїзда, який Росія використовувала для забезпечення логістики своєї армії.