Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Крила" виявили та знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку. ГУР показало відео роботи.

Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два дрона-камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та три FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами.

ДОВІДКА. Darts – український дрон-камікадзе середньої дальності, розроблений "Сталевими Шершнями". Основними операторами є ГУР, СБУ та ПС ЗСУ. Ці дрони можуть летіти на відстань до 40-50 км та рухатись зі швидкістю 160 км/год. Ударний Darts має бойову частину вагою 4 кг. Darts порівняно недорогий – 40 000 грн або близько $1000. Ці БпЛА використовуються разом із дронами-ретрансляторами, щоб ефективно працювати на максимальних відстанях. Фюзеляж Darts дозволяє витримувати численні влучання зі стрілецької зброї. Така аеродинамічна схема дозволяє ефективніше використовувати запас енергії акумуляторів та працювати на більшій відстані.

18 грудня 2024 року ГУР повідомляло, що Світовий конґрес українців передав пакет допомоги розвідникам на 51 млн грн. Тоді ж за посередництва Конґресу ГУР також отримало 50 дронів Babay-Heavy.

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