ГУР знищило гарматну позицію росіян під Запоріжжям – відео
Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Крила" виявили та знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку. ГУР показало відео роботи.
Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два дрона-камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та три FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами.
ДОВІДКА. Darts – український дрон-камікадзе середньої дальності, розроблений "Сталевими Шершнями". Основними операторами є ГУР, СБУ та ПС ЗСУ. Ці дрони можуть летіти на відстань до 40-50 км та рухатись зі швидкістю 160 км/год. Ударний Darts має бойову частину вагою 4 кг. Darts порівняно недорогий – 40 000 грн або близько $1000. Ці БпЛА використовуються разом із дронами-ретрансляторами, щоб ефективно працювати на максимальних відстанях. Фюзеляж Darts дозволяє витримувати численні влучання зі стрілецької зброї. Така аеродинамічна схема дозволяє ефективніше використовувати запас енергії акумуляторів та працювати на більшій відстані.
- 18 грудня 2024 року ГУР повідомляло, що Світовий конґрес українців передав пакет допомоги розвідникам на 51 млн грн. Тоді ж за посередництва Конґресу ГУР також отримало 50 дронів Babay-Heavy.
Дивіться також: ГУР ліквідувало у Запорізькій області начштабу батальйону окупантів "Шторм.Осетія" – відео