Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "Крылья" обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении. ГУР показало видео работы.

Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два дрона-камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и три FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.

СПРАВКА. Darts – украинский дрон-камикадзе средней дальности, разработанный "Стальными Шершнями". Основными операторами являются ГУР, СБУ и ВС ВСУ. Эти дроны могут лететь на расстояние до 40-50 км и двигаться со скоростью 160 км/ч. Ударный Darts имеет боевую часть 4 кг. Darts относительно недорогой – 40 000 грн или около $1000. Эти БпЛА используются вместе с дронами-ретрансляторами, чтобы эффективно работать на максимальном расстоянии. Фюзеляж Darts позволяет выдерживать многочисленные попадания из стрелкового оружия. Такая аэродинамическая схема позволяет более эффективно использовать запас энергии аккумуляторов и работать на большем расстоянии.

18 декабря 2024 года ГУР сообщало, что Всемирный конгресс украинцев передал пакет помощи разведчикам на 51 млн грн. Тогда же при посредничестве Конгресса ГУР также получило 50 дронов Babay-Heavy.

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