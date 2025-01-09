ГУР уничтожило пушечную позицию россиян под Запорожьем – видео
Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "Крылья" обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении. ГУР показало видео работы.
Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два дрона-камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и три FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.
СПРАВКА. Darts – украинский дрон-камикадзе средней дальности, разработанный "Стальными Шершнями". Основными операторами являются ГУР, СБУ и ВС ВСУ. Эти дроны могут лететь на расстояние до 40-50 км и двигаться со скоростью 160 км/ч. Ударный Darts имеет боевую часть 4 кг. Darts относительно недорогой – 40 000 грн или около $1000. Эти БпЛА используются вместе с дронами-ретрансляторами, чтобы эффективно работать на максимальном расстоянии. Фюзеляж Darts позволяет выдерживать многочисленные попадания из стрелкового оружия. Такая аэродинамическая схема позволяет более эффективно использовать запас энергии аккумуляторов и работать на большем расстоянии.
- 18 декабря 2024 года ГУР сообщало, что Всемирный конгресс украинцев передал пакет помощи разведчикам на 51 млн грн. Тогда же при посредничестве Конгресса ГУР также получило 50 дронов Babay-Heavy.
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